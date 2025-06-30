Aydın'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Aydın'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Zeki Memiş (48) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Y.D. tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Zeki Memiş (48) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ise tutuklandı.

Kaza, Efeler ilçesi Emirdoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zeki Memiş (48) idaresindeki 09 ANY 927 plakalı motosiklet ile Y.D. (45) idaresindeki 55 AU 117 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Zeki Memiş ve yolcu konumunda bulunan S.M. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yararlıları ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Memiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden yolcu S.M.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, araç sürücüsü Y.D.'de yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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