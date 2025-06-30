Aydın'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: İki Yaralı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü N.K. ve eşi S.K. ağır yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı.

Kaza Madran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü N.K. ile eşi S.K. ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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