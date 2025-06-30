Aydın'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı.

Kaza Madran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü N.K. ile eşi S.K. ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN