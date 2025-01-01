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Aydın'da Trafik Kazası: Genç Memur Osman Tilaver Hayatını Kaybetti

Aydın'da Trafik Kazası: Genç Memur Osman Tilaver Hayatını Kaybetti
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Söke'de memur olarak görev yapan 24 yaşındaki Osman Tilaver, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Ölümü eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Aydın'ın Söke'de ilçesinde memur olarak görev yapan 24 yaşındaki Osman Tilaver, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Osman Tilaver (24), gece yarısı geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Genç yaşta yaşamını yitiren Tilaver'in ölümü ailesi, sevenleri ve ilçedeki eğitim camiasını yasa boğdu. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı adıyla yayınlanan taziye mesajında "Müdürlüğümüzde görev yapan memur Osman Tilaver'in elim bir trafik kazası sonucunda vefat haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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