Aydın'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 41 yaşındaki Feridun Bayan motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı ve olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu İsabeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feridun Bayan (41) idaresindeki 09 ARC 258 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak sürüklendi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bayan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri yolda ikinci bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Bayan'ın cansız bedeni olay yeri çalışmalarının ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
