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Aydın'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 27 yaşındaki Onur Madran hayatını kaybetti. Olay, Aydın-Muğla Karayolu üzerindeki Yolboyu Mahalle kavşağında gerçekleşti.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın- Muğla Karayolu üzerinde Yolboyu Mahalle kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut A. (47)idaresindeki 48 D 1995 plakalı otomobil ile Onur Madran (27) Yönetimindeki 09 AOC 122 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Madran yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Madran hastaneye kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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