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Aydın'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli Bulvarı üzeri Eşref Bitlis Kavşağı'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 FV 338 plakalı ticari araç ile 46 ABU 339 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlarda bulunan toplamda 7 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Hastanede tedavi altına yaralıların sağlık durumlarının iyi oldukları ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Bölgedeki trafik yoğunluğu da kazaya karışan araçların çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması ile normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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