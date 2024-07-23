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Aydın'da trafik kazası: 7 kişi yaralandı

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Aydın'ın Söke ilçesi Kuşadası Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve hurdaya döndü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesi Kuşadası Karayolu üzeri Granta mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen ilk bilgilere göre, Kuşadası'ndan Söke istikametine gitmekte olan 35 AIK 623 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Karşı şeride geçip, ters dönen otomobil, kendi şeridinde Söke'den Kuşadası istikametine seyir halinde olan 09 JH 969 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 7 kişi yaralanırken, yaralılar, Söke Fehime Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ve trafik ekipleri olay yerinde gerekli tedbirleri alarak trafiği kontrol altına aldı. Kazanın ardından yolun her iki yönünde de trafik akışı bir süre durdu. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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