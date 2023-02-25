Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kuşadası- Söke Karayolu üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 YB 206 plakalı otomobil ile 09 SB 130 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araçların içerisinde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından daa ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Söke Karayolu Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title