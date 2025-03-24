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Aydın'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir ticari araç bariyere saplandı, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde ticari aracın bariyere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli Otobanı Yenipazar Yörükali Efe kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 55 AHH 366 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere ok gibi saplandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada S.B.D, E.D., M.A.D. ve K.I yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, yaralılardan S.B.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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