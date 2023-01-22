Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Aydın- Denizli Karayolu Umurlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler istikametine doğru ilerleyen 09 Y 0616 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Denizli Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.