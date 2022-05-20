Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Söke'den Didim istikametine seyir halinde olan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisindeki yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa