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Aydın'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastanelere kaldırdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan 09 ANP 344 plakalı otomobil ile 1950 Sokak üzerinden bulvara dönen 41 AKK 938 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki araç da savrulurken, 41 AKK 938 plakalı otomobil, o esnada park halinde bulunan 09 AEG 351 plakalı otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastanelere kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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