Aydın'da Trafik Kazası: 2 Ölü

Aydın'ın Germencik ilçesinde ticari aracın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-İzmir karayolu Ömerbeyli kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İncirliova istikametine seyir halinde olan T.E. idaresindeki 09 ANP 033 plakalı ticari araç, Halil İbrahim Taşdemir'in kullandığı 45 AAF 809 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Halil İbrahim Taşdemir ve yolcu konumunda bulunan Asuman Esen yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Taşdemir ve Esen, olay yerinde hayatını kaybettiği sağlık ekipleri tarafından belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN