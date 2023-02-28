Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Zeybek Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. idaresindeki 34 EZD 808 plakalı otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçen A.K. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan yaya yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.