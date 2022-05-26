Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. idaresindeki 35 AV 077 plakalı otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadın yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Kızılay, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title