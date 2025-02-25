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Aydın'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Söke-Kuşadası yolunda kontrolden çıkan otomobil yan yatarken meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil yan yatarken kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Söke- Kuşadası yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BLR 953 plakalı otomobil sürücüsü seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına yan yatarak durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde yolcu konumunda bulunan ve kazada yaralanan şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla İsmail Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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