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Aydın'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmuyor. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ünal Özgedek Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı kesişimindeki kavşakta otomobil ile kamyon çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobil kavşak içerisine sürüklenirken, otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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