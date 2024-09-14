Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, üç kşi ise yaralandı.

Kaza, Çaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Muğla istikametine ilerleyen 48 AB 005 plakalı otomobil, sürücüsü Melek Kıvançlı'nın (39) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Özden Kıvançlı (46), E.S.K. (11) ve E.M.K.(6) yaralandı. Kazayı görenler 112 sağlık çalışanlarına haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Özden Kıvançlı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer üç yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN