Haberler

Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 86 yaşındaki otomobil sürücüsü yaşamını yitirirken, iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Aydın-İzmir karayolu Mursallı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametine seyir halinde olan Beytullah Ö. idaresindeki 09 EK 013 plakalı kamyonet, İzmir istikametine seyir halende olan Kamil Demir idaresindeki 09 UL 119 plakalı otomobile çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 86 yaşındaki otomobil sürücüsü Kamil Demir hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu konumunda bulunan T.Ö ve Ç.Ş yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi ve Germencik Devlet Hastanesine ambulans ile sevk edildi. Kamyonet sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı kameraya yansıdı

Bir kişinin hayatını kaybettiği kaza bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen kamyonetin otomobile çarpması yer alıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
CHP'de kurultay maratonu! Özgür Özel'den 'Arının' diyen Kılıçdaroğlu'na sert mesaj

Kriz büyüyor! Özel, Kılıçdaroğlu'na kurultay kürsüsünden yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Hayranlığı başına bela oldu! Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu

Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu

Dakikalarca öldüresiye dövdü, sonra hiç beklenmeyen bir şey yaptı
Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor

Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.