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Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybederken, sürücü ve bir çocuk yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyol üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi ise yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Aydın-İzmir otoyolu Selattin Tüneli yakınlarında R.B idaresindeki 09 EB 225 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarparak yoldan çıktı. Kazada yolcu konumunda bulunan Derya Buçan (28) isimli kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü R.B(34) ve D.B(6) isimli çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar itfaiye tarafından sıkıştıkları araçtan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Derya Buçan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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