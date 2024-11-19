Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli karayolu üzeri Ovaköy Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. idaresindeki 09 ALA 495 plakalı otomobil, S.S. yönetimindeki 09 AOF 567 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen S.S. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN