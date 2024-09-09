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Aydın'da Trafik Kazalarında 8 Kişi Hayatını Kaybetti

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Aydın'da Ağustos ayında trafik kurallarına uymayan 31 bin 729 sürücü cezadan kaçamazken, meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti. Aydın'da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, 2024 yılı Ağustos ayı içerisinde yapılan denetimlerde toplam 150 bin 432 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 31 bin 729 araca işlem yapıldı. Haziran ayında meydana gelen 942 trafik kazasında ise 8 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da Ağustos ayında trafik kurallarına uymayan 31 bin 729 sürücü cezadan kaçamazken, meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, 2024 yılı Ağustos ayı içerisinde yapılan denetimlerde toplam 150 bin 432 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 31 bin 729 araca işlem yapıldı. Haziran ayında meydana gelen 942 trafik kazasında ise 8 kişi hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı Ağustos ayı içerisinde toplam 150 bin 432 araç kontrol edilmiş, 31 bin 729 araca işlem yapılmıştır. Alınan önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2024 Ağustos ayı içerisinde ilimiz sınırlarında toplam 396 maddi hasarlı, 538 yaralamalı ve 8 ölümlü olmak üzere toplam 942 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 769 vatandaşımız yaralanmış, 8 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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