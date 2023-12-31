Aydın'da trafik denetimlerinde 55 sürücüye ceza

Aydın genelinde trafik güvenliğinin sağlanması hedefiyle jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 55 sürücüye toplam 69 bin 938 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Aydın genelinde, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla, okul, işçi ve yolcu taşımacılığı yapan minibüs, otobüsler ve araç şoförleri Trafik Jandarması tarafından kontrol edildi. Yapılan denetimlerde bin 66 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 55 araç sürücüsüne toplam 69 bin 938 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde şoför ve yolculara uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. - AYDIN