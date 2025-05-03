Aydın'da Trafik Denetimlerinde 16 Sürücüye Ceza Kesildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Trafik Jandarması tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 16 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek, kurallara uyulmasını sağlamak amacıyla Aydın-İzmir Otoyolunda saatlerde seyir halinde, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişelerde ise sabit trafik denetim gerçekleştirildi. 802 sorgunun yapıldığı denetim kapsamında kurallara uymadığı tespit edilen 16 sürücüye 172 bin 190 TL trafik idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri, yolu kullananların güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin devam edeceğini belirtti. - AYDIN