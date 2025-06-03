Aydın'da Trafik Denetimlerinde 12 Sürücüye Ceza

Aydın'da Trafik Denetimlerinde 12 Sürücüye Ceza
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Aydın'ın Köşk ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 12 sürücüye toplamda 18 bin TL idari ceza kesildi. Jandarma tarafından yapılan uygulama, trafik kazalarını azaltmayı hedefliyor.

Aydın'ın Köşk ilçesinde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 12 sürücüye 18 bin TL idari trafik cezası yazıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralamaları en aza indirmek ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla Köşk ilçesinde Köşk-Başçayır Mahalle yolunda şok trafik uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 189 araç ve 242 şahıs kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 12 sürücüye 18 bin TL trafik idari para cezası uygulandı. Denetimler ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yol kullanıcılarının güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerimiz devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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