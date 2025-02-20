İstanbul'da yarın da okullar tatil edildi

İstanbul'da öğrencilerin beklediği açıklama geldi
Ankara'da sahte içkiden can kaybı 63'e yükseldi

Ankara'da kabus bitmiyor! Can kaybı korkunç boyutlarda
Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun

Vatandaşa domuz eti yedirmişler! Bu firmalardan uzak durun
'Maaşımız yetmiyor' diyen milletvekilinden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

"Maaşımız yetmiyor" diyen vekilden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

Aydın'da Trafik Denetimleri: 16 Araca 57 Bin TL Ceza

Aydın'da Trafik Denetimleri: 16 Araca 57 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 16 araca toplam 57 bin 537 TL ceza kesildi. İl genelinde 65 tim ile yapılan uygulamalarda çeşitli denetimler yapıldı.

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan uygulamada trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 16 araca 57 bin 537 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde 65 tim, 216 personel ve 2 dedektör köpek ile Türkiye Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 125 okul, 3 öğrenci yurdu, 74 metruk bina, 72 park, 194 sokak ve 116 işyeri kontrol edildi. Kontroller esnasında 3 bin 834 şahsın sorgulaması yapılırken, 3 şahsa işlem yapıldı. Trafik yönünden yapılan uygulamalarda ise trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 16 araca 57 bin 537 TL trafik idari para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Turistlerin İstanbul şaşkınlığı
img

Hamile kadını sokak ortasında tüfekle vurdu
img

Ankara'da kabus bitmiyor! Can kaybı korkunç boyutlarda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada

Silahla şaka faciayla noktalandı
Atadığı hakemle ülke gündemine oturan TFF Başkanı, derbi öncesi canlı yayına çıkacak

TFF Başkanı'ndan dev derbi öncesi çok konuşulacak bir hamle daha
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum

Müge'yi isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.