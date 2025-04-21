Aydın'da Trafik Denetiminde 27 Sürücüye 100 Bin TL Ceza

Aydın'da jandarma ekipleri Köşk-Ödemiş yolunda yaptığı uygulamada 255 araç ve 301 şahsı kontrol ederken, 27 sürücüye 99 bin 871 TL idari para cezası uyguladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Köşk-Ödemiş İl Yolu ve Köşk Başçayır Mahalle yolunda üç aşamalı olarak icra edilen şok trafik uygulamasında 255 araç ve 301 şahıs kontrol edildi. 27 sürücüye 99 bin 871 TL trafik idari para cezası uygulandı. Yol kullanıcılarının güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN