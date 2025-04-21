Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti
İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim

İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim
Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

Aydın'da Trafik Denetiminde 27 Sürücüye 100 Bin TL Ceza

Aydın'da Trafik Denetiminde 27 Sürücüye 100 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen şok trafik uygulamasında 255 araç ve 301 şahıs kontrol edildi, 27 sürücüye toplamda 99 bin 871 TL ceza kesildi.

Aydın'da jandarma ekipleri Köşk-Ödemiş yolunda yaptığı uygulamada 255 araç ve 301 şahsı kontrol ederken, 27 sürücüye 99 bin 871 TL idari para cezası uyguladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Köşk-Ödemiş İl Yolu ve Köşk Başçayır Mahalle yolunda üç aşamalı olarak icra edilen şok trafik uygulamasında 255 araç ve 301 şahıs kontrol edildi. 27 sürücüye 99 bin 871 TL trafik idari para cezası uygulandı. Yol kullanıcılarının güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.