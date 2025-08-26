Aydın'da Trafik Denetimi: Kurallara Uymayan Sürücülere Ceza

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek, kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla Köşk ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Köşk-Ödemiş-Başçayır Mahalle yolunda yapılan uygulamada 54 araç ve 71 kişi kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücüler hakkında gerekli işlemler yapılırken, vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. - AYDIN