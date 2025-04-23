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Aydın'da Tören Sonrasında Genç Kalp Krizi Geçirdi

Aydın'da Tören Sonrasında Genç Kalp Krizi Geçirdi
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Aydın'da gerçekleştirilen çelenk koyma töreninin ardından baygınlık geçiren bir genç, kalp krizi geçirdi. Sağlık ekipleri olay yerine müdahale ederek gence kalp masajı yaptı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen çelenk koyma töreni bitiminde bir genç kalp krizi geçirdi, kalbi duran gence sağlık ekipleri kalp masajı yaptı.

TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören gerçekleştirildi. Tören Aydın Valiliği önündeki Atatürk büstüne çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin sonunda ise henüz kimliği bilinmeyen bir genç, baygınlık geçirdi. Gencin yere yığıldığını fark eden yanındaki vatandaşlar durumu bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan gence, kalp masajı yapıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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