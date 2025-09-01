Aydın'da Tır Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrilirken, kazada tır sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Akyeniköy Mahallesi Dalyan rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. (49) idaresindeki 20 GL 471 plakalı tır sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü C.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı C.K.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN