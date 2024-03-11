Aydın'da Ticari Araç Yaya Çarptı: 1 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ü.'ye, seyir halinde olan F.Ş. idaresindeki 09 FS 852 plakalı ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan A.Ü. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı A.Ü.'yü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak gerçekleştirildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN