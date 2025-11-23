Haberler

Aydın'da Ticari Araç Kaza Yaptı, Sürücü Kaçmaya Çalıştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde 15 yaşındaki E.E.C.'nin kullandığı ticari araç, başka bir araca çarparak iş yerine daldı. Kaçmaya çalışan sürücü, işletme çalışanları tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ticari araç başka bir araca çarparak iş yerine dalarken, kaçmaya çalışan yaşı küçük araç sürücüsü işletme çalışanları tarafından yakalanarak polise teslim edildi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Ata Mahallesi Doğu Çevre Bulvarı üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşında E.E.C.'nin kullandığı iddia edilen 09 ACE 562 plakalı ticari araç çevre bulvarı üzerinde başka bir araca çarparak yol kenarında bulunan bir iş yerine daldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İş yeri çalışanları ve çevredekiler kaçan sürücüyü yakalayıp polise teslim etti. Yaralı olduğu görülen yaşı küçük sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı ise iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde ticari aracın başka bir araca çarparak iş yerine dalması ve ardından sürücünün koşarak kaza yerinden kaçması yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçıranlar büyük faiz ödeyecek
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.