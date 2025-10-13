Haberler

Aydın'da Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Kaza, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 APG 892 plakalı ticari araç ile 09 ASB 701 plakalı motosiklet Kadın Doğum Hastanesi kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Gerekli kontrollerin ardından sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmezken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
