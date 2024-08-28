Aydın'da Ters Yönden Gelen Araç Motosikletle Çarpıştı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ters yönden geldiği iddia edilen ticari araç, bulvar üzerinde seyir halinde olan motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve artçısı yaralanırken, kaçan araç sürücüsü için çalışma başlatıldı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Vali Konağı Bulvarı üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vali Konağı Bulvarı üzerinde seyir halinde olan M.G. idaresindeki 09 ABC 820 plakalı motosiklet ile 1952 sokak içerisinden ters yönü kullanarak bulvara çıkmaya çalıştığı iddia edilen 09 KK 121 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.G. ve yolcu konumundaki A.K. yola savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı. Ticari araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, trafik ekipleri kaza sonrası kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN