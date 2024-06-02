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Aydın'da Terörle Mücadele Operasyonları: 34 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'da Mayıs ayı boyunca jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yoğun terörle mücadele operasyonları çerçevesinde silahlı terör örgütlerine büyük darbe vuruldu. Jandarma ekipleri, Mayıs boyunca düzenledikleri 23 ayrı operasyonda 34 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Aydın'da Mayıs ayı boyunca jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yoğun terörle mücadele operasyonları çerçevesinde silahlı terör örgütlerine büyük darbe vuruldu. Jandarma ekipleri, Mayıs boyunca düzenledikleri 23 ayrı operasyonda 34 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Terörle mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek ve bölgede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla Mayıs ayında da kararlılıkla sürdürüldü. 1-31 Mayıs tarihleri arasında; TKP/ML, THKP-C, PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik icra edilen 23 operasyonda 34 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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