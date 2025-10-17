Aydın'da Terör Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde terör suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar kapsamında hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yapılan operasyon sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
