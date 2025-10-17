Haberler

Aydın'da Terör Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da Terör Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde terör suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde terör suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar kapsamında hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yapılan operasyon sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
