Aydın'da terör propagandası yapan 9 kişi yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör propagandası yapmak suçundan aranan 9 kişi yakalandı. Şüphelilerin adli süreç devam ediyor.
Aydın'da terör propagandası yapan 9 kişi yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce "Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre Didim, Efeler, Germencik, Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Terör Örgütü (TKP/ML, PKK/KCK-PYD/YPG/YPJ) Propagandası yapmak suçundan 9 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN