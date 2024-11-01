Aydın'da Terör Propagandası Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da terör propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce "Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından aranan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Didim, Efeler, İncirliova ve Köşk ilçelerinde Terör Örgütü Propagandası Yapmak (THKP/C) suçundan 5 şüpheli şahıs eşzamanlı operasyon ile yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN