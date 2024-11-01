Aydın'da Terör Propagandası Yapan 5 Şüpheli Yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, terör propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eşzamanlı operasyon Didim, Efeler, İncirliova ve Köşk ilçelerinde gerçekleşti.
Aydın'da terör propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce "Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından aranan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Didim, Efeler, İncirliova ve Köşk ilçelerinde Terör Örgütü Propagandası Yapmak (THKP/C) suçundan 5 şüpheli şahıs eşzamanlı operasyon ile yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN