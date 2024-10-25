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Aydın'da Terör Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'da Terör Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Germencik ilçesinde terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ve dijital materyaller ele geçirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik ilçesinde terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Germencik Güvenlik Politika 3-sayfa Olaylar Hukuk Terör

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