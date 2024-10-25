Aydın'da Terör Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik ilçesinde terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - AYDIN