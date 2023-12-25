Aydın'da terör örgütüne üye olan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda Dallıca Mahallesi'nde "PKK/KCK Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor. - AYDIN