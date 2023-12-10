Aydın'ın Germencik ilçesinde terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir şahıs yakalandı. Hakkında 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Aydın'da terör örgütüne üye olan şahıs yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından koordineli çalışma başlatıldı. Neşetiye Mahallesi'nde "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.U. isimli şahıs yakalandı. Hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN