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Aydın'da Terör Örgütü Üyesi ve Propagandacılarına Operasyon: 9 Gözaltı

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından aranan şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından aranan şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından aranan şüphelilere yönelik icra edilen operasyonda; Efeler ilçesinde Suriye'de PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetlere katıldığı tespit edilen 1 terör örgütü üyesi ile Efeler, Sultanhisar, Kuşadası ve Söke ilçelerinde Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK/KCK-THKP/C) suçundan 8 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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