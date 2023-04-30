Aydın'da terör örgütü üyelerine operasyon
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Aydın'da terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli yakalanırken, bunlarda 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'da terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli yakalanırken, bunlarda 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Nisan ayında il genelinde PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ, EL-KAİDE, DHKP/C ve TKP/ML silahlı terör örgütlerine yönelik;
15 operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Bunlardan, 4'ü tutuklanırken, 7'si adli kontrol kararı ile 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Jandarma tarafından çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa