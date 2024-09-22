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Aydın'da Terör Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Terör Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı
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Aydın'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 7 şüpheli yakalandı. Adli süreç devam ediyor.

Aydın'da jandarma ekiplerince terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından aranan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Efeler, Didim, Germencik, Kuşadası ve Söke ilçelerinde Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK/KCK-TKP/ML-THKP/C) suçundan 7 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Yakalanan 7 şüpheli hakkındaki adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Terör

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