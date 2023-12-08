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Aydın'da Terör Operasyonları: 17 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'da Kasım ayı boyunca gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda terör örgütlerine bağlı 17 şüpheli şahıs yakalandı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

Aydın'da Kasım ayı boyunca il genelinde terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 17 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 1-30 Kasım tarihleri arasında il genelinde düzenlenen operasyonlar çerçevesinde; 10 PKK/KCK-PYD/YPG, 1 MLK/P, 1 THKP/C ve 5 TKP/ML olmak üzere 17 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın Güvenlik Adliye Terör Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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