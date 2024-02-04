Aydın'da Terör Operasyonları: 12 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Ocak ayı içerisinde terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 30 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, silahlı terör örgütlerine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, jandarma ekiplerince 1-31 Ocak 2024 tarihleri arasında il genelinde silahlı terör örgütlerine yönelik 30 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 9 PKK/KCK, 11 FETÖ, 5 THKP/C, 3 TKP/ML, 1 DHKP/C, 1 MLKP olmak üzere toplam 30 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünden 11, PKK/KCK silahlı terör örgütünden 1 olmak üzere toplam 12 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN