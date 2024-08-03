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Aydın'da Televizyon Tamircisi Tarafından Saldırıya Uğrayan Kadın Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde evlerine gelen televizyon tamircisi tarafından çekiçli saldırıya uğrayan Nakşiye Duran, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evlerine gelen televizyon tamircisi tarafından çekiçli saldırıya uğrayan Nakşiye Duran, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, 16 Temmuz Kardeşköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, televizyon tamirciliği yapan M.G. isimli şahıs Hulusi Duran'ın (65) evine gitti. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gözü dönen televizyon tamircisi M.G. yanında bulundurduğu çekiçle önce ev sahibi Hulusi Duran'ın kafasına ve göğsüne vururken daha sonra Duran'ın eşi Nakiye Duran (60) ile kızı H.G. (37) ve torunu B.G.'nin (6) de başına vurarak yaraladı. Evden gelen sesleri duyarak Duran ailesinin evine giden komşular şoke oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi televizyon tamircisi M.G., Duran'ın komşuları tarafından evin dışında yakalandı. Jandarma ekiplerine teslim edilen M.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek eve girdiğinde aile bireylerini yatar vaziyette gördüğünü öne süren M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Nakşiye Duran olaydan günler sonra doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nazilli Aydın Saldırı Cinayet Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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