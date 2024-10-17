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Aydın'da Tavuk Hırsızlığı: 31 Tavuk Çalan Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Tavuk Hırsızlığı: 31 Tavuk Çalan Şüpheli Yakalandı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir şahıs, toplamda 31 adet tavuk çaldığı gerekçesiyle jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli, çalınan tavuklarla birlikte kısa sürede ele geçirildi ve tutuklandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kümeslerden toplam 31 adet tavuk çaldığı tespit edilen şüpheli jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olaylar, İncirliova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hacıaliobası Mahallesi'nde ikamet eden bir şahsın bahçesinden 15 adet tavuk, Erbeyli Mahallesi'nden de bir şahsın 16 adet tavuğu kümes telleri kesilerek kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı, olayın aydınlatılması için detaylı çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu hırsızlık olaylarını İ.U. isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli İ.U. Germencik ilçesinde bulunan ikametinde çalınan tavuklar ile birlikte kısa sürede yakalandı. Tavuklar sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli İ.U., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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