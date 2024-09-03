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Aydın'da Tartıştığı Eşini Silahla Vuran Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu dağlık alanda yakalandı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren ve olay sonrası kaçan şüpheli polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile dağlık alana kaçarken yakalanırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu iddia edilen Nebahat (30) ve Eren Dildöken (32) çifti oturdukları ikamette tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eren Dildöken eşi Nebahat Dildöken'i sinirlerine hakim olamayıp silahla ateş ederek vurdu. Genç kadın silahtan çıkan kurşunlarla yere yığıldı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kurşunların hedefi olan Nebahat Dildöken'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Eşini silahla vurarak öldüren Eren Dildöken ise olaydan hemen sonra kaçarak bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan Eren Dildöken'i olaydan kısa bir süre sonra yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Dildöken adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuşadası Cinayet 3-sayfa Adliye Güncel Polis

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