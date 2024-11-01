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Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon: 128 Eser Ele Geçirildi

Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon: 128 Eser Ele Geçirildi
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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma tarafından Roma ve Bizans dönemine ait 128 adet tarihi eser ele geçirildi. Şüphelilerin üzerindeki ve aracındaki aramada çeşitli sikke ve objeler bulundu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma tarafından Roma ve Bizans dönemine ait 128 adet tarihi eser ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı.

Germencik ilçesinde elinde bulunan tarihi eserleri satmak amacıyla gelen U.K. ve M.U. isimli şüphelilerin üzerinde ve aracında yapılan adli aramada, 102 adet sikke, 1 adet gümüş mühür, 1 adet gümüş yüzük, 24 adet obje olmak üzere toplamda 128 adet Roma ve Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemelerin Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli süreç ise devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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